الشرطة السويدية: إطلاق نار على رجل هدد مسافرين في محطة مركزية

أعلنت، الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، إن رجال الشرطة في مدينة مالمو جنوبي السويد، أطلقوا النار على رجل تصرف على نحو تهديدي وأصابوه.

ووقع الحادث في محطة مالمو المركزية للقطارات، التي تم إخلاؤها.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن التهديدات التي أطلقها الرجل، قائلة إنها استجابت لنداءات من الجمهور.

وقالت الشرطة إن الرجل هو الشخص الوحيد الذي أصيب في الحادث، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى. ولم تعرف إصاباته بعد.

Advertisements

وتم نشر فريق من خبراء المتفجرات فيما بعد في المحطة. وتوقفت خدمات القطارات.

وقالت الشرطة إنها سوف تزيد من تواجدها في المناطق المركزية في مالمو.

ولم ترد أنباء عن دوافع تهديد الرجل المصاب للمسافرين في محطة القطار، ولم توضح الشرطة ما إذا كان الأمر يتعلق بمخطط إرهابي.