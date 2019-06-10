كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: سفير أمريكا لدى إسرائيل يساعدها على ضم أجزاء من الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، إن الهدف من تصريحات ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، هو مساعدة إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أثناء زيارة لوارسو، أن على المجتمع الدولي التصدي للأمر والرد عليه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت يوم السبت عن فريدمان، أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية تحت ظروف معينة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أبريل الماضي، إنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية المبنية على أراضٍ يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولتهم المستقلة في نهاية المطاف.