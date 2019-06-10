كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطة من هونج كونج يتعهد بمقاومة قانون تسليم المجرمين إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أجنيس تشاو، إحدى الطلبة الناشطين في هونج كونج، اليوم الاثنين، إن العديد من سكان الإقليم غاضبين من قرار الرئيس التنفيذي للإقليم للمضي قدمًا في مشروع قانون تسليم المجرمين ‘لى الصين، على الرغم من الاحتجاجات الضخمة في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت "تشاو"، للصحفيين فى طوكيو اليوم الاثنين، أن الذين تم إرسالهم إلى البر الرئيسى للصين لن يتمتعوا بنفس الحقوق المضمونة فى هونج كونج، وأن القانون يعرض سيادة القانون والحقوق الأساسية والديمقراطية فى الإقليم للخطر.

وأوضحت "تشاو": "أعتقد أن معظم أهالي هونج كونج شعروا بالغضب الشديد من استجابة كاري لام لحشدنا. آمل أن تحترم حكومة هونج كونج رأينا". وتابعت "تشاو"، أنها ومعارضون آخرون يعتقدون أن: التشريع خطير للغاية لجميع سكان هونج كونج وكذلك الزوار من الخارج، لأنه يمكن إرسال أي شخص إلى الصين القارية، وهو مكان بدون سيادة القانون، ودون حماية لحقوق وحرية الإنسان" Advertisements وأشارت إلى أن القانون "يدمر المكانة الخاصة لهونج كونج المتمثلة في وجود دولة واحدة ونظامان وسيادة القانون ووضعها الخاص كمدينة مالية دولية". ووصلت "تشاو"، إلى طوكيو اليوم الاثنين، لمناشدة وسائل الإعلام والسياسيين اليابانيين. من المقرر، أن يبحث المجلس التشريعي لهونج كونج مشروع قانون تسليم المجرمين يوم الأربعاء.

"أجنيس تشاو"، من بين مجموعة من الناشطين الشباب الذين يقودون المعارضة ضد التعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين. وستسمح التغييرات بإرسال الأشخاص في هونج كونج إلى الصين القارية لمواجهة تهم جنائية.

وخرج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع يوم الأحد في أكبر احتجاج على الأرجح في هونج كونج منذ أكثر من عقد.