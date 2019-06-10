كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعتقل الرئيس الأسبق آصف زرداري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في باكستان القبض على الرئيس الأسبق آصف زرداري، أرمل رئيسة الوزراء السابقة التي اغتيلت بينظير بوتو، في قضية غسيل أموال بملايين الدولارات.

وجاء تطور، اليوم الاثنين، بعد ساعات من رفض محكمة في إسلام أباد طلبًا من زرداري وشقيقته فريال تالبور بتمديد الكفالة التي كانت ستسمح لهما بالبقاء حاليًا في انتظار المحاكمة في القضية.

Advertisements

ومهد قرار المحكمة الطريق أمام مكتب المحاسبة الوطني للقبض على الاثنين. ومع ذلك، فإن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع لم تعتقل أخت زرداري ولم يقدم أي تفسير.

"زرداري"، وهو حاليًا عضو في مجلس النواب، وشقيقته، وهي سياسية أيضًا، قد تم اتهمها بوجود عشرات الحسابات البنكية المزيفة.

في وقت سابق اليوم الاثنين، حضر الاثنان جلسة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.