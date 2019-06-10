كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخابرات الهندية: باكستان تبدأ حملة على معسكرات الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها الحكومة الهندية، إلى أن باكستان أغلقت أكثر من عشرة معسكرات إرهابية عبر خط السيطرة في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقًا للمعلومات، تم إغلاق ما لا يقل عن 13 معسكرًا إرهابيًا لجماعتي عسكر طيبة وجيش محمد الإرهابية منذ أبريل من هذا العام، كما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية

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وحسب المصدر، أغلقت الحكومة الباكستانية معسكرًا للجيش في شواي نالا في مظفر آباد ومخيم كالتش سامهانج وغارون جوندللا في ميربور. وتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد مخيم دولايا جماعة عسكر طيبة ومخيم شير كوت 1 في مظفر آباد ومعسكر فاجوش في ميربور

وأضاف، أن الحكومة الباكستانية أغلقت أيضًا مخيمات في منطقة كوتلي ونيكيال على طول الحدود الدولية.