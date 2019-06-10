كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية: المبعوث الأممي يسعى لشرعنة حركة الحوثي وسيطرتها على الموانئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن الحكومة اليمنية لديها اعتراضات واضحة على المبعوث الأممي لليمن، وهذه الاعتراضات تم توضيحها عبر رسالة رفعت من الرئيس اليمني لمجلس الأمن، وكان هناك تصريحات حكومية واضحة بعدم حيادية المبعوث وتحيزه.

وأضاف "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأممي حاول بشكل أو بأخر أن يشرعن للحركة الحوثية، وسيطرتها على الموانئ، والمسارات التي يتجه إليها خارج إطار مقررات مجلس الأمن، وهذا الأمر أثار غضب الحكومة اليمنية.

وتابع، أن الحركة الوطنية اليمنية بأكملها رفضت اتجاه المبعوث الأممي، واليوم هناك ضغوط كاملة لاستمرار المبعوث الأممي، وهذه الضغوط لاعقلانية، مشددًا على أن الحكومة الشرعية اليمنية ليس لديه اعتراض على استمرار المبعوث الأممي، وما يهمها هو أن يصحح دوره، ويقود الحل السياسي وفقًا للمرجعيات، لا أن يسعى لخلق مرجعيات جديدة وشرعنة الحوثي، موضحًا أمن المبعوث الأممي أعطى فرصة أخيرة للعمل وفقًا للمرجعيات الدولية وإلا سيفشل فشلًا ذريع خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أن وزير الخارجية اليمني تقدم باستقالته اليوم، كنوع من الاعتراض على الطريقة الأممية في التعامل مع الملف اليمني، واعتراف بكامل بخداع الشرعية من قبل المبعوث الأممي.

