كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارات الولايات المتحدة حول العالم تتحدى ترامب وترفع علم المثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم رفع أعلام قوس قزح للاحتفال بشهر المثليين بعد أن منعت السفارة الأمريكية أعلام قوس قزح من أن ترفع فوقها.

وصرح ثلاثة دبلوماسيين لشبكة "إن بي سي نيوز" أن إدارة ترامب ترفض طلبات متعددة لرفع علم قوس قزح على أعلام السفارة.

وكانت سفارات الولايات المتحدة في ألمانيا والبرازيل وإسرائيل من بين أولئك الذين تم رفض طلبهم.

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وتقوم العديد من السفارات بوضع العلم داخل المبنى أو في أي مكان آخر على أرض السفارة بدلا من رفعه أعلى مبانيها.

في عام 20110، وافقت إدارة أوباما على مثل هذه الطلبات، حيث قدمت السفارات في جميع أنحاء العالم مثل هذا الطلب من خلال رئيس بعثتها لنقل الأعلام خارج مبانيها.

وفي العام الماضي، قام مايك بينس بتغيير عملية الطلب بحيث كان على السفارات التقدم بطلب للحصول على إذن مباشرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية.