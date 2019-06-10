خمس منتخبات إفريقية تختار المغرب للتحضير لـ”كان” 2019

للمرة الأولى في تاريخ المغرب وعاصمتها السياحية مراكش، اختارت خمس بلدان إفريقية المدينة الحمراء، من أجل إعداد منتخبها لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، المزمع إقامتها، الشهر الجاري في الديار المصرية.

وقد اختارت منتخبات كل من غامبيا، موريتانيا، البنين، مدغشقر، وغينيا، مدينة مراكش من أجل التحضير لهذه المنافسة القارية القادمة، وذلك بالنظر لتشابه الطقس المغربي والمصري، بالإضافة إلى توفر المدينة على مرافق سياحية ورياضية تسهل لهذه المنتخبات مهمة الإعداد الجيد والمريح.

وعلى غير عادة الدورات الماضية، فقد اختار المنتخب المغربي أيضا التحضير لهذا الحدث في المغرب عوض التوجه لأروبا، وذلك بالمركز الوطني لكرة القدم في المعمورة بسلا، الذي أصبح في حلة جديدة، وتضاهي تجهيزات أكبر المراكز الكروية في أروبا والعالم.

جدير ذكره، أن جميع المنتخبات السمراء، قد دخلت في المرحلة الأخيرة من الإعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستنطلق بعد 10 أيام فقط في الملاعب المصرية.