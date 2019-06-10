الغش في الامتحانات.. توقيف 49 مرشحا بينهم 6 فتيات وقاصر وضبط 45 هاتفا

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الإثنين، إن المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية التابعة لها، فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، مع 49 مرشحا، للامتحانات الجهوية الموحدة للسنة أولى باكالوريا.

وأوضح بلاغ للمديرية، أن من بين الذين تم توقيفهم، توجد ستة فتيات وأربعة قاصرين، ضبطوا متلبسين بالقيام بأعمال الغش في الامتحانات الجهوية الموحدة للسنة أولى باكالوريا، والتي تم إجراؤها يوم السبت الماضي.

وأفاد البلاغ، بأنه تن توقيف 43 شخصا من المرشحين المضبوطين في حالة تلبس بالغش في الامتحانات، بينما تم توقيف الستة الباقين لارتكابهم أفعالا تدخل في إطار جرائم الحق العام.

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وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 45 هاتفا محمولا، وخمس سماعات موصولة بأجهزة معلوماتية، وجهاز قارئ صوتي، يشتبه في استخدامهم في أفعال الغش.

وعقب التحريات الأولية، أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بستة عشر من المرشحين الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النظرية، كما أمرت بإيداع قاصر واحد تحت المراقبة، بينما سيتم تقديم باقي المرشحين في حالة سراح، أو ستحال ملفاتهم على شكل معلومات قضائية على النيابات العامة المختصة ترابيا.

من جهة أخرى، أوضح المصدر الأمني أن مصالح اليقظة المعلوماتية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت من تشخيص هويات 21 شخصا يشتبه في فتحهم لحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض استخدامها في النشر التدليسي لمواد الاختبارات.