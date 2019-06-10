تسجيل 55 حالة غش في جهة سوس.. تراجع النسبة مقارنة مع 2018

بلغ عدد حالات الغش التي تم رصدها خلال اليوم الأول من الدورة العادية للامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكلويا (دورة 2019)، على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ما مجموعه 55 حالة.
وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، اليوم الاثنين، أن حالات الغش التي تم ضبطها سجلت تراجعا بالمقارنة من عدد الحالات التي تم ضبطها خلال إجراء امتحانات السنة الماضية ( دورة 2018 )، والتي بلغت 81 حالة.
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم ضبط 24 حالة غش في فئة المرشحين الممدرسين (مقابل 46 حالة العام الماضي)، و31 حالة في صفوف المرشحين الأحرار (مقابل 35 حالة في دورة 2018).
وبخصوص مؤشر الحضور والغياب، فإن نسبة الحضور خلال اليوم الأول للامتحان الجهوي بلغت 97 في المائة في صفوف الممدرسين، في ما بلغت نسبة الحضور 61 في المائة في فئة المرشحين الأحرار.
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