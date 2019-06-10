عيلوط: اتهام شاب بإطلاق النار وإصابة آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شاب في الثلاثينات من عمره من قرية عيلوط، وأرفقت طلبا لتمديد فترة اعتقالهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية، حيث نسبت إليه التسبب بإصابة شخص بشكل متعمد، حيازة السلاح وإطلاق النار في مكان سكني والتشويش على مجريات التحقيق.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم أطلق النار الساعة 11:00 من ظهر يوم 14.5.2019، من داخل سيارته على شخص في وضح النهار في عيلوط، ثم هرب من المكان وتم اعتقاله بتاريخ 30.5.1019 وهو في طريق عودته إلى عيلوط.

وتبين أن خلافا بين المتهم وبين المعتدى عليه كان المسبب لذلك، حيث تصرف الطرفان بشكل عنيف الواحد تجاه الآخر، وقد تم سابقا تنفيذ اعتقالات وتقديم لوائح اتهام ضد الضالعين بهذه الأحداث من الطرفين، وفي يوم الحادثة أطلق المتهم النار تجاه الشخص الآخر في الشارع الرئيسي في عيلوط وهرب من المكان. وجرى تمديد اعتقال المتهم عدة مرات في محكمة الصلح بالناصرة، حتى تم استيفاء التحقيق الذي استلزم استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة.