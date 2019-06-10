إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا وكوريا الجنوبية يتخطى بريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبرمت بريطانيا اليوم الإثنين، اتفاقا تجاريا مع كوريا الجنوبية لمحافظة على العلاقات في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتوصل وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، إلى اتفاق مبدئي مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي في سيول، وفق ما أفاد بيان للحكومة البريطانية.

ويعد الاتفاق التجاري الأول لمرحلة ما بعد بريكست الذي تبرمه لندن مع دولة آسيوية ويأتي في أعقاب اتفاقات مشابهة توصلت إليها مع دول بينها تشيلي وإيسلندا والنروج وسويسرا.

وقال البيان الحكومي إن "بريطانيا وكوريا الجنوبية وقعتا على اتفاق تجاري مبدئي يسمح للشركات بمواصلة التجارة بحريّة بعد بريكست".

وأضاف أن "التجارة بموجب هذه البنود بدلاً من شروط منظمة التجارية العالمية ستساهم بالتوفير بشكل كبير وحماية الوظائف البريطانية".

Advertisements

ويعني الاتفاق أنه سيكون بإمكان المشاريع التجارية البريطانية مواصلة الاستفادة من الشروط التفضيلية مع كوريا الجنوبية بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 14.6مليار جنيه استرليني في 2018 وازدادت بنسبة معدلها 12 بالمئة كل عام منذ وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في 2011.

وقال فوكس عبر "تويتر" إن "ذلك يعني أنه مهما حصل بخصوص بريكست، ستتواصل التجارة بين بلدينا بشكل كامل وسيشكل ذلك أساس اتفاق تجاري مستقبلي طموح للتجارة الحرة عندما نغادر الاتحاد الأوروبي".

ويتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وستفقد تاليا قدرتها على الوصول إلى أسواق رئيسية تغطيها اتفاقات تجارية مبرمة مع التكتل، رغم أنها تحاول نسخ بعضها.

لكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل، ستعود بريطانيا بشكل تلقائي "دولة ثالثة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتكون علاقاتها التجارية مع التكتل مبنية على قواعد منظمة التجارة العالمية.