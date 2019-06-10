استقطاب ميسّر لتدريب فنيّ في منهجية المدارس الحقلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة يقوم مركز العمل التنموي "معًـا" بتنفيذ مشروع تحسين أرباح المزارعين الصغار من خلال تعزيز الروابط التسويقية "ربط المزارعين بالسوق" ويدعوكم للمشاركة في تقديم خدمات استشارية للتدريب الفني بمنهجية المدارس الحقلية وفقًا للتفاصيل المشار إليها في وثيقة الشروط المرجعية وفقا للشروط التالية: العرض متاح للأفراد (غير متاح للشركات). أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة بكالوريوس زراعة تخصص "إنتاج نباتي ووقاية". أن يمتلك الاستشاري سيرة ذاتية توضح خبراته العملية في تقديم التدريبات بالمنهجيات المطلوبة (FFS). أن يكون لدى المستشار خبرة في زراعة محصول الخيار والزراعة في الدفيئات الزراعية. أن يمتلك المدرب خبرة في تنفيذ وتيسير وتنسيق الجلسات الحقلية مع المزارعين طبقا لأسس المنهجية المطلوبة وهي منهجية المدارس الحقلية FFS. أن يمتلك المتقدم خبرة في الإرشاد الزراعي لا تقل عن 5 سنوات كمرشد زراعي لمزارعي الدفيئات والخضار. أتعاب الاستشارة تشمل مواصلات وتأمينات وجميع مستحقات وأتعاب مزود الخدمة. رسوم الإعلان على من يرسو عليه العرض. الأسعار بالدولار الأمريكي غير شاملة لقيمة الضريبة . Advertisements آخر موعد للتقديم: 16 حزيران (يونيو) 2019. للحصول على وثيقة الشروط المرجعية، يرجى زيارة مقر مركز معًا في غزة.

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