اتهام شابين من كفر كنا والمغار بالتهديد والابتزاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، صباح اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شابين من بلدتي كفر كنا والمغار نسبت إليهما الابتزاز والتهديد ومخالفة القانون وتبييض الأموال، كما تم تقديم طلب لتمديد فترة اعتقالهما لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ووفقا للشرطة فإنه "خلال عدة أشهر، أجريت تحقيقات سرية، استخدمت خلالها معدات تكنولوجية متطورة ضد مشتبهين قاما بسرقة مبالغ مالية كبيرة من أصحاب مصالح وآخرين، لهم 'خلافات مالية' مع آخرين. وجرى جمع الأموال عن طريق الابتزاز وتهديد حياة الضحايا وحياة أقربائهم واستخدام السلاح والعنف الجسدي".

وبحسب ملف التحقيق فإنه "بتاريخ 13.05.2019، وبالتحديد في ساعات الصباح، اقتحمت قوات الشرطة منزل المشتبهين وتم اعتقالهما. ووفقا لتطورات التحقيقات، تم اعتقال المشتبهين (35 و40 عاما) من المغار وكفر كنا، من فترة لأخرى وفقا لطلب الشرطة في محكمة الصلح في كريات شمونة".