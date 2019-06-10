أطفال سخنين والناصرة وباقة الأكثر تعرضا للإصابة بحوادث الطرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد، أن أكثر من 800 طفل وشاب من الفئة العمرية (0 - 19 عاما) أصيبوا في حوادث الطرق خلال العطلة الصيفية السابقة، قُتل 6 منهم.

وبحسب المعطيات فإنه في العقد الماضي (2009-2018) أصيب حوالي 10,000 طفل وشاب في حوادث الطرق داخل البلدات خلال أشهر العطلة الصيفية (حزيران/ يونيو – آب/ أغسطس)، ففي القدس أصيب أكثر من 1,000 طفل وشاب في حوادث الطرق خلال الأشهر الثلاثة من العقد الأخير من العطلة الصيفية، وتعتبر المدينة التي لديها أكبر عدد من المصابين. أما في تل أبيب فأصيب ما يقرب من 600 طفل وشاب خلال هذه السنوات بجروح خلال العطلة الصيفية.

وخلال العطلة الصيفية يقضي العديد من الطلاب والأطفال أوقاتهم بدون أطر، ويلعبون في الخارج، ويقضون وقتا في المسبح والبحر والرحلات والتجول في الشوارع، مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر وأخطار الطرق. وفي كل عام يتعرّض نحو 940 طفلا وشابا للإصابة في حوادث الطرق خلال أشهر الصيف. ويعكس هذا الرقم الصعب المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والشبان (الذين تتراوح أعمارهم بين 0 - 19 عاما) في الأشهر التي يُفترض أنها الأكثر متعة في العام.

سخنين والناصرة وباقة الغربية

ووفقا لذات المصادر فإنه خلال العقد الماضي أصيب 126 طفلا وشابا في مدينة سخنين في حزيران/ يونيو- تموز/ يوليو – آب/ أغسطس، وإصابة 111 طفلا في الناصرة أما في باقة الغربية فقد أصيب 96 طفلا.

وصرحت المديرة العامة لجمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، إيرِز كيتا، أن "عطلة الصيف هي الوقت المناسب للأطفال والشباب للاستمتاع وقضاء الوقت مع الأصدقاء والراحة، وإنما هذا أيضًا الوقت الذي يتعرضون فيه لخطر متزايد للإصابة في حوادث الطرق لأنهم يقضون ساعات طويلة في الخارج أي في الهواء الطلق وبدون أطر واقية. من أجل مساعدتهم على العبور بحرية وبأمان يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق، وبالتعاون مع السلطات المحلية، العمل على زيادة ونشر الوعي لدى الجمهور بالقضايا المتعلقة بالأطفال مثل العبور الآمن للطريق وركوب الدراجات في مكان آمن وغير ذلك".

وأضافت أنه "كذلك يجب على السلطات أيضا اتخاذ تدابير لزيادة سلامة الأطفال والشباب مثل تثبيت مطبات السرعة في البيئات التي يوجد بها تركيز عال للأطفال، مما سيساعد على إبطاء وتقليل سرعة تنقل المركبات في المنطقة وبالتالي الحد من عدد الحوادث والإصابات".

معطيات وإحصائيات

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وبيّنت الإحصائيات أنه في سخنين أصيب 126 من الأطفال والشباب من الفئة العمرية (0 - 19 عاما) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009-2018)، منهم 5 أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 11 طفلا وشابا في المدينة.

الناصرة: أصيب 111 طفلا وشابا من الفئة العمرية (0 - 19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009 - 2018) 15 منهم أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 11 طفلا وشابا في المدينة.

باقة الغربية: أصيب 96 طفلا وشابا من الفئة العمرية (0 - 19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009 - 2018) منهم اثنان قُتلا و11 آخرون أصيبوا بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب خمسة أطفال وشبان في المدينة.

أم الفحم: أصيب 79 طفلا وشابا من الفئة العمرية (0 - 19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009 - 2018) أسفر عن مقتل واحد منهم وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (2018) أصيب 7 أطفال وشبان في المدينة.

جديدة – المكر: أصيب 79 طفلا وشابا من الفئة العمرية (0 - 19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009 - 2018) ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة. في العطلة الصيفية السابقة (2018) أصيب طفلان وشابان في المدينة.

شفاعمرو: أصيب 66 طفلا وشابا من الفئة العمرية (0 - 19) في حوادث الطرق خلال العقد الماضي (2009 - 2018) أربعة منهم أصيبوا في بجروح خطيرة. خلال العطلة الصيفية السابقة (في عام 2018) أصيب 12 طفلا وشابا في المدينة.