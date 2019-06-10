برنامج تدريبي لريادة الأعمال في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تعلن مؤسسة العمل ضد الجوع بالشراكة مع منتدى سيدات الأعمال في فلسطين،بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الخليل عن إطلاق برنامج تدريبي لريادة الأعمال الممول من التعاون الإسباني. يمنح هذا التدريب فرصة اكتساب معرفة موسعة حول إدارة الأعمال وتطوير المهارات على المستويين الشخصي والعملي لتساعد على تنفيذ أفكار المشاريع بالشكل الناجح والصحيح. الفئة المستهدفة الرياديون من الشباب والشابات أصحاب الأفكار الريادية ( من عمر 18- 29), النساء صاحبات الأفكار الريادية من مختلف الأعمار, Advertisements الشروط أن تكون فكرة المشروع ذات طابع إبداعي وريادي . أن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ والتطوير. الالتزام بحضور جميع التدريبات واللقاءات الخاصة بالبرنامج. آخر موعد للتقديم: 15 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات، وتحمل طلب الالتحاق، اضغطوا هنا.

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