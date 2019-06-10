وكالة الطاقة الذرية: إيران رفعت معدلات تخصيب اليورانيوم

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، الإثنين، إن إيران تابعت تهديدها بتسريع إنتاجها لليورانيوم المخصب.

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وأضاف أمانو، في مؤتمر صحفي، إن من غير الواضح متى قد تتجاوز إيران الحد المسموح لها بسبب التذبذب في معدلات الإنتاج، محجما عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن معدل الإنتاج.

وأعرب أمانو في وقت سابق من اليوم عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويحد الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى من كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يمكن أن تنتجها إيران.