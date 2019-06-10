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رويترزالإثنين 2019/6/10 04:53 مساء بتوقيت أبوظبي
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، الإثنين، إن إيران تابعت تهديدها بتسريع إنتاجها لليورانيوم المخصب.
وأضاف أمانو، في مؤتمر صحفي، إن من غير الواضح متى قد تتجاوز إيران الحد المسموح لها بسبب التذبذب في معدلات الإنتاج، محجما عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن معدل الإنتاج.
وأعرب أمانو في وقت سابق من اليوم عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
ويحد الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى من كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يمكن أن تنتجها إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الذرية: إيران رفعت معدلات تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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