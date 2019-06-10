شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نوعية للجيش اليمني تستهدف معقل الانقلابيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (صعدة) شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن، عملية نوعية ضد تحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية. شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن، عملية نوعية ضد تحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية. وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم (الاثنين): إن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، ما أسفر عن قتل وجرح العشرات وتكبيد المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها.



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