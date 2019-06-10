شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إطلاق سراح معارضين واستمرار العصيان المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أفرجت السلطات السودانية اليوم (الإثنين) عن ثلاثة من القياديين في الحركة الشعبية شمال السودان المعارضة، كانوا أوقفوا بعد الهجوم على المعتصمين بوسط العاصمة الخرطوم، وأودى بحياة العشرات.

وأفاد التلفزيون الرسمي عن إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول من دون تفاصيل إضافية.

Advertisements

واعتقل ياسر عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله إلى الخرطوم في 26 مايو ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل، بعد أشهر من الاحتجاجات.

من جهة ثانية دخل العصيان المدني المعلن في السودان يومه الثاني، اليوم، غداة يوم قتل فيه أربعة أشخاص بسبب أعمال العنف، وبعد أسبوع من عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة.

إلا أن عدداً من المحلات التجارية ومحطات الوقود عادت للعمل في العاصمة، فيما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركاباً في الشوارع، في ثاني أيام حملة العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.