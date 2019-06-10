شكرا لقرائتكم خبر عن 100 قتيل بهجوم على قرية في مالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باماكو)قال مسؤول في جمهورية مالي اليوم (الاثنين) إن نحو 100 شخص قتلوا بهجوم الليلة الماضية على قرية تقطنها عرقية دوجون في وسط البلاد.
وقُتل المئات منذ يناير في اشتباكات بين الصيادين من عرقية دوجون والرعاة من عرقية فولاني. وأسفر هجوم مسلح على إحدى القرى في مارس عن مقتل ما يزيد على 150 شخصاً.
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