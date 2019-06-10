شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الإيراني يسلم لبنانياً لحزب الله لا الدولة اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم (الاثنين)، أن النظام الإيراني سيسلم جماعة حزب الله في لبنان مواطناً لبنانياً يدعى نزار زكا، اعتقل في إيران عام 2015 «لتآمره على النظام».

وقال مصدر للوكالة أن «الخطوة ستتخذ في غضون ساعات» مضيفاً أنها تأتي «بناء على احترام ومكانة زعيم الحزب»، دون الإشارة إلى الرئيس اللبناني الذي بذل جهوداً كبيرة للإفراج عن زكا.

وكانت إيران أعلنت في نوفمبر 2015 إعتقال الخبير التقني اللبناني – الأمريكي نزار زكا، بتهمة “التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الأمريكية”، وذلك بعد أن دعته رسمياً لحضور مؤتمر في العاصمة الإيرانية طهران.