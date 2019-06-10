متى يبدأ صرف الزيادة الجديدة للمعاشات؟

مصراوي

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة ورفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 900 جنيه.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 9.8 مليون مستفيد، هم عدد أصحاب المعاشات.

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وحدد القانون زيادة المعاشات الحد الأدنى للزيادة بـ 150 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.

وقدرت وزارة التضامن في بيان سابق إجمالي تكلفة الزيادة الجديدة بـ 28.1 مليار جنيه، وهي أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق، بحسب بيان صحفي.

متى يبدأ صرف الزيادة...