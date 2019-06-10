لن نترك المواطنين بلا حلول.. أول تحرك برلماني بشأن «الإيجارات القديمة»

مصراوي
كتب- أحمد علي:
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
قال رئيس اللجنة النائب، علاء والى، إن اللجنة ستصدر تشريعًا يُراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا بد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي؛ تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن حتى لا نترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم للجوء للمحاكم وتحميلها أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته...
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