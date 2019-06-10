مسؤول روسي: ما يصل لـ80 ألف شخص مستعدون للرحيل عن منطقة إدلب لخفض التوتر

لفت رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين إلى أن "ما يصل إلى 80 ألف شخص مستعدون للرحيل عن منطقة إدلب لخفض التوتر"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يكون ما بين 40 إلى 80 ألف نازح مستعدين لمغادرة منطقة خفض التوتر وتم إعداد العدد الضروري من الأماكن لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقت بمحافظات حماة وحمص ودير الزور".
وأشار إلى أن "من أجل ضمان خروج المدنيين من إدلب افتتح منذ 27 أيار معبر إضافي هو معبر صوران، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يصل إلى ألف شخص و50 مركبة يوميا وأوضح أن هذا المعبر لا يشهد أي حركة نزوح حاليا".
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