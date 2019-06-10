17 قتيلا نتيجة انقلاب حافلة في البرازيل

أفادت فرق الإطفاء في منطقة كامبوس دو جورداو ب​البرازيل​ بـ"مقتل 17 شخصًا على الأقل في جنوب شرق البرازيل، بعدما انقلبت ​حافلة​ تقلّ 40 شخصًا فجأة واصطدمت بسيارات عدّة".

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