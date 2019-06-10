أفادت فرق الإطفاء في منطقة كامبوس دو جورداو بالبرازيل بـ"مقتل 17 شخصًا على الأقل في جنوب شرق البرازيل، بعدما انقلبت حافلة تقلّ 40 شخصًا فجأة واصطدمت بسيارات عدّة".
كانت هذه تفاصيل خبر 17 قتيلا نتيجة انقلاب حافلة في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.