نوفاك: هبوط النفط إلى 30 دولارا غير مستبعد إذا لم يتم تمديد "أوبك+"

اعتبر وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​، أن "تصور هبوط أسعار ​النفط​ إلى 30 دولارا للبرميل ليس مستبعدا إذا لم يتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، مشيراً إلى ان "اليوم يوجد خطر كبير من زيادة إنتاج النفط في ​العالم​، ولكن من الضروري الاستمرار في تحليل الوضع في حزيران".

ولفت إلى أن "هناك مخاطر كبيرة لحدوث فائض في الإمدادات في السوق، وأن ​موسكو​ بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في تموز".