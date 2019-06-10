نوفاك: هبوط النفط إلى 30 دولارا غير مستبعد إذا لم يتم تمديد "أوبك+"

اعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن "تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل ليس مستبعدا إذا لم يتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، مشيراً إلى ان "اليوم يوجد خطر كبير من زيادة إنتاج النفط في العالم، ولكن من الضروري الاستمرار في تحليل الوضع في حزيران".
ولفت إلى أن "هناك مخاطر كبيرة لحدوث فائض في الإمدادات في السوق، وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في تموز".
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