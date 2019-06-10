نيجيرفان بارزاني أدى اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق

أدّى رئيس الوزراء الكردستاني السابق ​نيجيرفان بارزاني​، اليمين الدستورية كرئيس ل​إقليم كردستان​ ​العراق​.

وجرت المراسم في قصر المؤتمرات في مدينة إربيل -عاصمة الإقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991- بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودبلوماسيين ورجال دين.

ودعا الرئيس الجديد للإقليم إلى "العمل وصولًا إلى أفضل تعاون بين إربيل و​بغداد​".

ويُرتقب أن يقوم بارزاني غدًا الثلثاء بتسمية رئيس حكومة جديد. ورجّح خبراء أن يُسمي ابن عمه رئيس جهاز الأمن في الإقليم مسرور بارزاني، رئيسًا جديدًا للوزراء.