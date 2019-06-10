نيجيرفان بارزاني أدى اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق

أدّى رئيس الوزراء الكردستاني السابق نيجيرفان بارزاني، اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق.
وجرت المراسم في قصر المؤتمرات في مدينة إربيل -عاصمة الإقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991- بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودبلوماسيين ورجال دين.
ودعا الرئيس الجديد للإقليم إلى "العمل وصولًا إلى أفضل تعاون بين إربيل وبغداد".
ويُرتقب أن يقوم بارزاني غدًا الثلثاء بتسمية رئيس حكومة جديد. ورجّح خبراء أن يُسمي ابن عمه رئيس جهاز الأمن في الإقليم مسرور بارزاني، رئيسًا جديدًا للوزراء.
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