الكتيبة الإيطالية استضافت اولاد شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي في شمع

نظمت الكتيبة الإيطالية العاملة في اطار "اليونيفيل" يوماً ترفيهياً لأولاد شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مقرها في شمع في قضاء صور.
وأعرب قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا عن "سعادته لاستضافة الأولاد"، معتبرا إياهم أخوة للجنود الايطاليين، مثمناً "الجهود التي تبذلها العاقوري لدعم الأولاد في شتى المجالات وخصوصاً تنمية المهارات الرياضية والثقافية والاجتماعية لديهم".
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