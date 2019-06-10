أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ضمن مشروع تطوير النقل الحضري ل​مدينة بيروت​ الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتزييح تقاطع ​سامي الصلح​، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ 12/06/2019 ولغاية الساعة 4.00 من فجراليوم التالي، ولمدة 3 أيام. وقد تؤدي الاعمال الى إقفال مسرب من الطريق"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير عند تقاطع سامي الصلح لمدة 3 أيام إعتبارا من 12/6/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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