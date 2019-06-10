مذكرة توقيف وجاهية في حق محامية بجرم رشوة ضابط ومؤهل

إستجوب قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، المحامية م. ع. في دعوى الحق العام المقامة ضدها بجرم رشوة ضابط ومؤهل في قوى الامن الداخلي، في حضور وكيلها المحامي ساسين ساسين. وفي ختام الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقها.
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