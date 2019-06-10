مذكرة توقيف وجاهية في حق محامية بجرم رشوة ضابط ومؤهل

إستجوب قاضي التحقيق العسكري الأول ​فادي صوان​، المحامية م. ع. في دعوى الحق العام المقامة ضدها بجرم رشوة ضابط ومؤهل في ​قوى الامن الداخلي​، في حضور وكيلها المحامي ​ساسين ساسين​. وفي ختام الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقها.

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