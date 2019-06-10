كبارة: طرابلس لا تحتاج الى بيانات تضامن وانما تحتاج الى أفعال ومشاريع

أكد عضو كتلة " المستقبل" النائب ​محمد كبارة​ أن "​مدينة طرابلس​ لا تحتاج الى بيانات تضامن وانما تحتاج الى أفعال والى إطلاق مشاريع تنموية من شأنها تحريك عجلتها الاقتصادية وتأمين فرص العمل للشباب".

وخلال استقباله النائبة ​بهية الحريري​، أوضح كبارة "اننا نرحب بالزميلة الحريري في طرابلس، هذه المدينة التي تفتح صدرها وقلبها لكل المحبين، والوفية لتاريخها وتراثها، وان اجتماع كتلة ​نواب المستقبل​ الاستثنائي اليوم في طرابلس هو تضامن مع هذه المدينة الجريحة، ونتمنى أن تنتقل عدوى هذا الاجتماع الى ​الحكومة​ كي تجتمع في طرابلس، لكن ليس لاصدار بيان تضامن وانما لاتخاذ المواقف بغية انصاف المدينة وتحريك عجلة المشاريع لانمائها، وبالطبع الأهم بالنسبة لها خلق فرص العمل لأبنائها".

وردا على سؤال، لفت الى أنه "من المعروف أن الحريري من المتابعين، وأنا شاهد على ذلك، وطبعا أعضاء ​كتلة المستقبل​ يشاركون في كل ​اللجان النيابية​ ومنهم رؤساء لجان، ما يعني بأن هناك متابعة جدية لكل الأمور التي تهم طرابلس بمساعدة ودعم من النائبة الحريري".