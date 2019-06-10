عويدات يستكمل إستجواب السفير علي المولى غدا

يستكمل قاضي التحقيق الاول في ​بيروت​ ​غسان عويدات​ في العاشرة من قبل ظهر غد الثلثاء إستجواب مدير الشؤون العربية في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ السفير علي المولى في ملف تسريبات المحاضر الديبلوماسية.

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