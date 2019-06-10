سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي "إلى متى ستبقى السياسات النقديّة تغطّي سوء الإدارة السياسيّة للاقتصاد؟ بخاصّة أنّ ​العجز​ المُعلن في ​الموازنة​ هو 7.59 بالمئة، بينما نخفي عجزًا إضافيًّا يُقدَّر بـ1200 مليار ليرة لبنانية، وهو يساوي عجزًا إضافيًّا بـ5 في المئة نتيجة الاستلاف بفائدة 1 بالمئة؛ وهذا ما يجعل العجز 12.5 بالمئة رغم ​سياسة​ التقشف المعلنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: إلى متى ستبقى السياسات النقدية تغطي سوء الإدارة السياسية للاقتصاد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.