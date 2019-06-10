جميل السيد: الدولة تسرق اموال الناس من خلال الموازنة

اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ إلى ان "النطاق العام للموازنة هو تجميع الاموال من دون اي اصلاح"، معتبرا أن "الموازنة تكون لعام واحد ولا يمكن من خلالها تعديل كل قوانين الدولة".

وفي مؤتمر صحافي من ​مجلس النواب​ لفت السيد الى أنه "بصرف النظر عن الصيغة الواردة في الموازنة هدفنا بذل الجهد وتصويب الامور مع قناعتنا بأن النهج القائم سيؤدي الى مزيد من الخراب"، معتبرا ان "التركيبة العامة للدولة داست على القانون و​الدستور​".

ولفت السيد الى ان "ممثل ​البنك المركزي​ اعطى انطباعا خلال جلسة ​لجنة المال والموازنة​ ان ​المصرف المركزي​ مستقل وقد بينت له ان هذا الامر غير صحيح وان استقلاليته نسبية".

وتوجه السيد الى ​الشعب اللبناني​ قائلا:" هذه الدولة تسرق اموالكم بطريقة منهجية من خلال الموازنات واذا لم تتحركوا فهي ستستمر في سرقتها".