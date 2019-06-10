أبو فاضل: باسيل لم يقل شيئا مؤذيا أو مزعجا ضد السعودية ولاعداوة بينهما

علق الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن العمالة الاجنبية في ​لبنان​، مشدداً على أن "باسيل لم يقل شيئا مؤذيا أو مزعجا ضد ​السعودية​ الشقيقة لكن الكلام كان عاما و لكل الشعوب ​العالم​ ولاعداوة ولا خصومة بين باسيل والسعودية و لن تحصل".

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