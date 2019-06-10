اصدرت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان" بيانا اشارت فيه الى أنه "مع بداية فصل الصيف والحاجة الماسة للمياه، ولتقديم الخدمة الافضل للمواطنين، الذين هم في نطاق المؤسسة الجغرافي، تدعو المؤسسة المواطنين لمراجعة مركز الشكاوى على الرقم 1713 في حال تعرضهم لاي محاولة ابتزاز او غش او خداع موثقة من قبل اي عامل من عاملي المؤسسة لاتخاذ القرار اللازم بحقه".

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كانت هذه تفاصيل خبر مياه بيروت وجبل لبنان دعت المواطنين لمراجعة مكتب الشكاوى في حال تعرضهم للابتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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