كتلة المستقبل: العفو العام هو جزء من البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة

أكدت كتلة "المستقبل" انه "على السلطة ان تعمل على معالجة ​الارهاب​ من خلال معالجة الأسباب في بؤر الحرمان لحماية للوطن"، مسرةً الى "أننا نناشد الذين أثاروا لغطا حول مسألة ​العفو العام​، فنذكر بأن العفو العام هو جزء من ​البيان الوزاري​ الذي على أساسه نالت ​الحكومة​ الثقة، ونشدد على ان هذا العفو هو للذين ظلموا بأحكام جائرة أو للذين حملوا ​السلاح​ للدفاع عن أنفسهم وليس لمن مارسوا ​الإرهاب​ وقتلوا أبناء المؤسسات الأمنية".

وفي بيان لها عقب اجتماع استثنائي عقد في ​طرابلس​ تلاه عضو الكتلة النائب ​سمير الجسر​، أوضحت الكتلة "أنها تندد بكل الحملات التي تصيب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وتشد على يده في نهجه الذي يخطو به على خطرى رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​".

ولفتت الى "اننا نعاهد أهل طرابلس التعاون مع كافة القوى لإنصاف المدينة، والعمل بكل الوسائل لتصبح قولا وفعلا العاصمة الثانية ل​لبنان​ وما يتطلع اليه اللبنايون".