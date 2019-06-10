كتلة المستقبل: العفو العام هو جزء من البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة

أكدت كتلة "المستقبل" انه "على السلطة ان تعمل على معالجة الارهاب من خلال معالجة الأسباب في بؤر الحرمان لحماية للوطن"، مسرةً الى "أننا نناشد الذين أثاروا لغطا حول مسألة العفو العام، فنذكر بأن العفو العام هو جزء من البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة، ونشدد على ان هذا العفو هو للذين ظلموا بأحكام جائرة أو للذين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم وليس لمن مارسوا الإرهاب وقتلوا أبناء المؤسسات الأمنية".
وفي بيان لها عقب اجتماع استثنائي عقد في طرابلس تلاه عضو الكتلة النائب سمير الجسر، أوضحت الكتلة "أنها تندد بكل الحملات التي تصيب رئيس الحكومة سعد الحريري، وتشد على يده في نهجه الذي يخطو به على خطرى رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".
ولفتت الى "اننا نعاهد أهل طرابلس التعاون مع كافة القوى لإنصاف المدينة، والعمل بكل الوسائل لتصبح قولا وفعلا العاصمة الثانية للبنان وما يتطلع اليه اللبنايون".
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