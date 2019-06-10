مندوبو رابطة متفرغي اللبنانية: للعودة لمجلس المندوبين لاتخاذ القرار بشأن تعليق الإضراب

أعلن مجلس رابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ انه "بعد افتتاح الجلسة وتلاوة جدول الأعمال، تطرق رئيس مجلس المندوبين الى التحرك الحاصل وما أثمر لغاية تاريخه"، مشيراً الى "وجوب التفكير الجدي بمصلحة الجامعة والأستاذ والطالب بشكل متساو وبضرورة السعي لإنقاذ العام الجامعي الحالي

بدوره، وضع رئيس الهيئة التنفيذية الحاضرين بمجريات التحرك واللقاءات المنعقدة مع المسؤولين خصوصا وزير التربية ​اكرم شهيب​، وعرض لورقة المطالب المحقة للأساتذة في الجامعة اللبنانية. وأكد الاستمرار بالتحرك لحين وصول الجواب الإيجابي من المعنيين وتحقيق المطالب.

بعدها، فتح باب النقاش حيث أكد 23 مندوبا على أحقية المطالب وضرورة الحفاظ على المكتسبات والحقوق والمتابعة لتحقيق المطالب.

عند انتهاء النقاشات طرح موضوع السماح بتعليم جزئي وموضوع إعطاء الهيئة التنفيذية صلاحيات لتعليق الإضراب.

وشدد المجلس على "عدم السماح بتعليم جزئي والعودة الى مجلس المندوبين بعد رد معالي وزير التربية، لاتخاذ القرار بشأن تعليق الإضراب".