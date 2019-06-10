صحف روسية تنشر صفحة أولى مشتركة لدعم صحافي متهم بتهريب المخدرات

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موسكو: نشرت ثلاث صحف روسية الاثنين صفحة أولى مشتركة لدعم صحافي استقصائي روسي متهم بالاتجار بالمخدرات يؤكد ان هذه القضية التي تسببت بموجة من السخط والاستنكار، ملفقة.

وجاء في الصفحة الاولى التي نشرتها الصحف الواسعة النفوذ "كومرسانت" و"فيدوموستي" و"ار بي كاي" الاثنين "انا، نحن ايفان غولونوف".

وكان إيفان غولونوف، مراسل وسيلة ميدوزا الاعلامية المستقلة عبر الإنترنت، والمعروف بتحقيقاته حول الفساد في مجلس مدينة موسكو أو الاختلاسات المتعلقة بالقروض الصغيرة أو الجنازات، اوقف الخميس ووضع في الإقامة الجبرية في منزله مساء السبت، بقرار من أحد القضاة.

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وتقول الشرطة انه حاول بيع "كمية كبيرة" من الكوكايين والميفيدرون، وهو مخدر مركب.

ويرفض الصحافي هذه الاتهامات، معتبرا أنها على صلة بتحقيقاته، لاسيما منها تلك المتعلقة بتقاسم المافيات "المقابر التجارية" في موسكو.

وذكرت الصحف الصحف الثلاث في بيان مشترك "نعتبر أن الأدلة التي تدين إيفان غولونوف التي قدمها المحققون، ليست مقنعة وأن ظروف اعتقاله تحمل على الاعتقاد أنها حصلت خلافا للقانون".