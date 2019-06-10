وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره الالماني لبحث الملف النووي

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طهران: استقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره الالماني هايكو ماس صباح الاثنين في طهران، وسيبحثان في مستقبل الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني.

وقد تصافح الوزيران أمام الصحافة قبل أن يعقدا اجتماعا مغلقا في وزارة الخارجية، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال ماس للصحافيين بعد وصوله ليلا إلى طهران، المحطة الأخيرة من جولة في الشرق الأوسط استغرقت أربعة أيام وقادته الى العراق والاردن والامارات العربية المتحدة، "لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأضاف أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بين طهران وستة بلدان كبرى، بما فيها ألمانيا، ينطوي "على أهمية قصوى" بالنسبة الى أوروبا لأسباب أمنية.

وأكد ماس أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين "بذلوا أقصى جهودهم للوفاء بالتزاماتهم" بموجب هذا الاتفاق، المهدد منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد في مايو 2018 واعادة فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

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منذ الانسحاب الأميركي، لا تزال ألمانيا مع فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق.

بموجب بنود الاتفاق، تعهدت إيران بعدم السعي لحيازة القنبلة الذرية، ووافقت على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير، في مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها.

لكن بعد انسحاب واشنطن، هددت إيران في مايو بالخروج تدريجيا من هذا الاتفاق ما لم يساعدها شركاؤها، ولاسيما منهم الأوروبيون، على الالتفاف على العقوبات الأميركية التي تشمل قطاعي النفط والمال.

إلا ان ماس الذي اعترف بأن النتائج الاقتصادية التي كانت طهران تأمل فيها من اتفاقية فيينا، أصبحت "أكثر صعوبة"، حث إيران على الاحترام الكامل للاتفاق.

وقال قبل الاجتماع مع ظريف إن "من مصلحة إيران السياسية والاستراتيجية" الحفاظ على هذا الاتفاق والحفاظ على الحوار مع أوروبا".

