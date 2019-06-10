شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوجهون بيانات عاجلة للحكومة لحل مشكلات بعض المستشفيات ووقف حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، يطالبون من خلالها الحكومة ووزارة الصحة بحل مشاكل القطاع الصحى وتوفير الخدمة الصحية وتطوير المستشفيات.

وطالب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بإنقاذ المواطنين من التدهور فى الأوضاع بمستشفى بولاق التى تخدم 4 مليون مواطن، ولا يوجد فيها أطباء ولا خدمة، قائلا: "عايزين حل جذرى تعبنا".

كما طالب "أبو اليزيد" وزارة التضامن الاجتماعى بحل مشكلة المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

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بينما أشار النائب عادل بدوى، إلى تدهور الأوضاع فى مستشفى بنى مزار بمحافظة المنيا، قائلا: "المستشفى ليها 3 سنوات ليس لها وجود، مبانى فقط، وطالبنا بتوفير جهاز تنفس أكسجين، وهناك مواطنة توفت وأحمل المسئولية لوزيرة الصحة لإنى بلغتاه 4 مرات بالموضوع، ونستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسى".

وقال النائب خالد عبد العظيم: "الدولة عملت مجهود ملموس فى تطوير منظومة الصحة، وعملتلنا مستشفى فندقى وادتنا 10 حضانات، لكن الآن نمر بوضع كارثى بسبب سوء الإدارة، وليس لقلة الموارد، فى محافظة الشرقية مستشفى فيها 27 طبيب فى قسم الباطنة، وهناك مستشفيات فيها عجز فى الأطباء".

من جانبه، طالب النائب عصام منسى، فى بيان عاجل، بإنقاذ المواطنين من تعرض حياتهم للخطر بسبب طريق بورسعيد الإسماعيلية، طريق الموت، قائلا: "طريق بورسعيد الإسماعيلية كل يوم حوادث عليه..ويسمى بطريق الموت، وأطالب بتشكيل لجنة لمعاينة هذا الطريق".