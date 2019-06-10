شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يرفض طريقة انتقاد نائب لمحافظ البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طريقة اعتراض النائب أحمد الضوى عن محافظة الحبر الأحمر للمحافظ بعد أن وجه للأخير، انتقادات حادة فى الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن. وأضاف "الضوى" فى كلمته خلال بالجلسة العامة، : " المحافظ بيعمل تصرفات غريبة دون الرجوع إلى أحد، ونقل موقف الميكروباصات بمدينة الغردقة لآخر شارع المصالح، والذى يعتبر خارج المنطقة الحيوية لمعظم فئات المواطنين بنحو كيلومتر مما يكلفهم أعباء إضافية"، مشيرًا إلى أنه قرار فردى دون تشاور وتوقيته خاطئ، خاصة وأنه فى منطقة حيوية وسياحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على عبد العال يرفض طريقة انتقاد نائب لمحافظ البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.