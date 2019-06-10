شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال للنواب: "رئيس الوزراء شاب وأسهل واحد ممكن تتواصلوا معاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يتواصل مع الجميع ويزور كل المحافظات، ووصفه بأنه "أكثر مسئول يسهل التواصل معاه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، ردا على النائب عبد الفتاح جمال، نائب أبو تيج بمحافظة أسيوط، الذى تحدث فى بيان عاجل أمام الجلسة، عن عدم تواصل المسئولين مع النواب، وذكر منهم رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.

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وتابع "عبد العال": "رئيس الوزراء حقيقة من رؤساء مجالس الوزراء الشباب.. يتحرك فى كل المحافظات ويمتاز بدماثة الخلق ويستقبل كل الناس ويتواصل مع الجميع ، وأسهل واحد ممكن تتواصل معاه، عشان أنت بتقول مش عارف أتواصل معاه".

ووجه النائب عبد الفتاح جمال، فى بيان عاجل لوزارة الصحة، مستنجدا بالرئيس عبد الفتاح السيسىى لحل مشكلة مستشفى أبو تيج المركزى، لتوفير كل الخدمات الصحية بها للمواطنين، كما وجه بيانا عاجلا بشأن عدم توصيل الصرف الصحى والغاز بالقرى، وآخر بشأن تعاقد الجمعيات المركزية الخاصة بالزراعة مع المتقاعدين رغم أن الشباب أولى بالتشغيل.