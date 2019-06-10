شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن نصرى بعد تهديده من الإخوان: محاولة لتكميم أفواه من ينتقدون الجماعة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد نصري فى بيان له منذ قليل ،أنه لا يعرف كيف يقوم ناشط حقوقي مؤمن بمبادىء حقوق الانسان بمحاولة معاقبتى على رأي أو نقد وجهته لمؤسسته وليس لشخصه، وكيف يدعى حماية حقوق الانسان وهو يحاول تخويفى وتكميم صوتى أمام المجتمع الدولي لمجرد أنني أختلفت معه في وجهات النظر والرأي وهي تعتبر سابقة لم تحدث من قبل أن يلجأ ناشط حقوقي للقضاء لمقاضاة ناشط حقوقي يختلف معه في الرأي في قضية في الأساس هي قضية حقوقية وليست شخصية أو سياسية .
وشدد نصري على أنه مستمر في الرد وتفنيد التقارير التي تصدر عن أوضاع حقوق الأنسان في مصر ودول المنطقة وخاصة دول الصراع والصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية والتي سيست ملف حقوق الإنسان بشكل واضح بهدف تقديم الصورة الحقيقة للمجتمع الدولي وتوضيح آلية عمل هذه المنظمات . وأيضا الكشف عن الدول التي الداعمة للأرهاب.
وأكد نصري أنه لا يوجد أي ثأر شخصي مع أي شخص على العكس تماما الخلاف هو مهني بحت متابعا انأى بنفسي تماما أن أحول الخلاف المهني إلي خلاف مع أشخاص يفقدني الحيادية والنزاهة والتي هي أحد أهم أسس العمل الحقوقي ،و أراعي دائما في عملي تجنب الإعلان عن رأي الشخصي في القضايا الحقوقية لأنه يفقدني جزء كبير من مصداقيتي كناشط حقوقي ملتزم بالمعايير الدولية للعمل الحقوقي ليس دوره الدفاع عن دولة بعينها.
واختتم نصرى تصريحه بقوله أن هذه المحاولات لن تنجح فى ترهيبه وتخويفه وأنه مستمر فى عمله وواثق تماما من نزاهة جهات التحقيق السويسرية والقضاء السويسرى.
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