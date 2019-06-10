شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التوك توك أساس الجرائم.. ورئيس المجلس مازحا: "هما اللى نجحوك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب سعيد شبايك إثر انتقاده للسماح بترخيص التوك توك، معتبرة أساس جرائم الخطف والسرقة، فرد عليه رئيس البرلمان: "هم اللى نجحوك يا سعيد، هيضيعوك كده".
وأضاف "شبايك" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، أن الرئيس أمر الحكومة ببناء الإنسان، فيما تتخذ الحكومة خطوات بطيئة فى هذا السياق.
ومن جانبه، شكا النائب خالد الهلالى، من أن مواعيد الوزارات مع النواب أصبحت بلا أى قيمة بحسب وصفه، مضيفًا: "الوزراء على طول مشغولين والنتيجة صفر".
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