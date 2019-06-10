شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان توصى بفرش مساجد مطروح وإدراجها فى الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعا صباح اليوم الإثنين، برئاسة النائبة أمانى عزيز، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبى إحاطة متعلقين باحتياجات بعض المساجد.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب صلاح عياد بمحافظة مطروح، بشأن عدم فرش كثير من المساجد بمدن (الحمام والعلمين والضبعة وسيوة) بمحافظة مطروح، علي الرغم من التقدم بطلبات لوزارة الأوقاف لفرشها، مطالبا بدعم وزارة الأوقاف وإعداد خطة عاجلة لفرش مساجد مطروح.

ورد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، علي طلب نائب مطروح، بتأكيده أن هناك بعض المساجد بمطروح مدرجة بالخطة رقم 12 للوزارة هذا العام.

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وقالت النائبة أماني عزيز، رئيس الجلسة، إن اللجنة توصى بفرش المتاح من مساجد محافظة مرسي مطروح، حيث إنها من المحافظات السياحية، كما قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إن مطروح محافظة مترامية الأطراف ويجب دعم الوزارة لمحافظة مطروح.

كما نظرت اللجنة طلب إحاطة من النائب هشام الحصري، بشأن انهيار سقف مسجد العزبة بقرية صدقا بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، أسفر عن إصابة 20 مواطن، وذلك في شهر فبراير الماضي، وتنازل النائب عن الطلب لأن أحد الأشخاص تبرع باستكمال بناء المسجد وترميمه.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه حتى مع تبرع فاعلى الخير، فإن إنشاء المساجد لابد أن يكون تحت إشراف هندسي.