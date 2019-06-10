5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وغانا بإجمالى 108.3 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت الصادرات السلعية المصرية إلى غانا خلال عام 2018 بنسبة تصل إلى 65%، وذلك وفقا للتقرير الاقتصادى الذى أعده مكتب التمثيل التجارى المصرى فى أكرا، وفيما يلى 5 معلومات عن التبادل التجارى بين مصر وغانا: الصادرات السلعية المصرية إلى غانا زادت بنسبة 65.5 % عام 2018 لتسجل 96.5 مليون دولار مقارنة بـ 58.3 مليون دولار عام 2017. زادت الواردات المصرية من غانا بنسبة 27.5 % عام 2018 لتسجل 15.1 مليون دولار مقارنة بـ 11.8 مليون دولار عام 2017. إجمالى حجم التجارة بين البلدين نحو 108.3 مليون دولار، وهو معدل قابل للزيادة فى ضوء المؤشرات المبدئية لعام 2019 . أهم المنتجات المصرية المصدرة لغانا عدادات الكهرباء و مكسبات الطعم والرائحة التى تدخل في الصناعات الغذائية و الكلنكر المستخدم في صناعة الأسمنت و كربونات الكالسيوم . 99 % من واردات مصر من غانا منتجات أولية لخدمة الصناعة المصرية وتتمثل فى الكاكاو والخشب .

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