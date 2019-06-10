"اقتراحات البرلمان" توافق على ضم سنة خبرة لـ 1500 عامل بقصور الثقافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح النائب محمد حمدى دسوقى، أن 1500 عامل، تم تعيينهم بالهيئة بنظام الأجر اليومي، لمدد تتراوح بين 3-4 سنوات، وأنه تم التعاقد معهم فى العام 2015، وتم تثبيتهم في 2016، ولم يتم ضم هذه المدة عند التثبيت.
واعتبر دسوقي أن ضم المدة للعاملين هي حق قانوني، استنادا لنصوص قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه ليس من العدالة المماطلة في ضم تلك المدة، بما يترتب عليه إضاعة الحقوق في الترقيات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قبل 30 يونيو 2019.
وشدد دسوقي على أن توصية اللجنة بالموافقة، ملزمة للجهات التي خاطبها في طلبه، وهم وزراء الثقافة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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