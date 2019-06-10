"صحة البرلمان" توصى بالانتهاء من تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل اللجنة، طلبى إحاطة مقدمين من النائب عبد الوهاب خليل والنائب قاسم فرج، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح المركزى رغم الوعود المتكررة من المقاول.
واعتبر النائب عبد الوهاب خليل، عدم الانتهاء من العناية المركزة بمستشفى أطفيح، إهدارا للمال العام.
وأوصت اللجنة بموافاتها خلال أسبوعين بتقرير السلامة الإنشائية لمبنى مستشفى أطفيح المركزى لبيان ما إذا كان صالحا ليتم الانتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربى القائمة على التنفيذ، وإذا كان غير صالح يتم تحويل الأمر للنيابة العامة.
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