طلبة الطب: تأثرنا بالتهديد الحكومي وردنا هو نجاح المقاطعة.. والآباء: المسؤولون يدمرون أولادنا -فيديو 

في اليوم الذي قررته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوما لامتحانات طلبة الطب، غاب الطلبة بشكل كلي عن الجامعات، اليوم الإثنين، وحضر الآباء وأولياء الأمور رافعين شعارات الأبناء التي خاضوا من أجلها مقاطعة شاملة للدروس على مدى عشرة أسابيع.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، قال حمزة قرمان، منسق طلبة الطب في كليات الرباط، إن امتحانات اليوم، عرفت مقاطعة طلابية بلغت نسبتها مائة بالمائة، معتبرا أن المقاطعة بهذه النسبة المرتفعة، هي رد طلبة الطب على ما وصفه بلغة التهديد التي حملها بلاغ وزارتي التعليم والصحة مساء أمس، وهو البلاغ الذي أكد التشبث الحكومي بإجراء االمتحانات الجامعية لطلبة الطب اليوم الإثنين.

قرمان أكد أن الطلبة لم يحضروا اليوم الإثنين بشكل كامل إلى الكليات ولم يتجمهروا في محيطها، بل ظلوا في بيوتهم “باش ما يعرقلوش السير العادي للامتحانات”، مضيفا أن “الرسالة كانت واضحة ومستعدون للحوار للأسف باب الحوار غير مفتوح لأن طلباتنا للحوار لم تلق أي رد”.

ويشدد الطلبة على أن مطالبهم أكاديمية، معتبرين أن احتجاجاتهم هي من أجل المدرسة العمومية بالقول: “إذا مادرناش هاكا ستتمدر الكلية العمومية كما تدمرت المدرسة العمومية”.

من جانبهم، شارك الآباء، نساء ورجال، في الوقفة التي رفعت شعارات مناهضة للحكومة تزامنا مع الامتحانات التي كانت مقررة صباح اليوم بكليات الطب.

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الآباء، عبروا في حديثهم لـ”اليوم 24″ عن تخوفهم من مصير أبنائهم، في ظل التعاطي الحكومي مع احتجاجات أبنائهم، وتشبث الوزارة بإجراء الامتحانات رغم عدم تلقي الطلبة لتداريبهم ودروسهم.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″، قال أحمد فقري، أحد آباء الطلبة، إن أسر الطلبة تعيش حالة تذمر بسبب التهديد الذي بات يحدق بمستقبل الأبناء ومسارهم الدراسي، مضيفا “كون ماكانش عندنا التخوف مانكونوش هنا، ونحن متذمرون داخليا كأسر بسبب التعاطي الحكومي اللا مسؤول”.

ويقول الآباء إن أبناءهم هم “أولاد الشعب”، ومن خيرة أبناء الوطن وكانوا متفوقين في دراستهم ما مكنهم من الولوج لكليات الطب، إلا أنهم يرون أن “المسؤولين كيدمروهم الآن”.